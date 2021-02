Governo: Boschi, 'vogliamo ministri che sanno quello che fanno non come Spadafora'

Roma, 7 feb .(Adnkronos) - Italia viva vuole un governo composto "di persone che sanno quello che fanno, sanno dove mettere le mani, perchè non possiamo perdere tempo, persone competenti. Il ministro dello Sport Spadafora ha detto 'dopo 17 mesi al governo ho capito cosa è lo sport', mi piacerebbe avere ministri che sanno quello che fanno prima ancora di entrarci in quel ministero". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso'.

"I ministri -ha aggiunto- sono sempre politici anche quando sono composti da tecnici. Decideranno Draghi e Mattarella, non sono innamorata delle formule".