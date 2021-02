Coronavirus: Lagarde, '2021 anno di ripresa, livelli pre crisi non prima metà 2022'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Restiamo convinti alla Bce che il 2021 sarà un anno di ripresa. La ripresa economica è stata ritardata ma non abbattuta. E' ovviamente attesa con impazienza". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Journal du Dimanche', è il presidente della Bce, Christine Lagarde. "Anticipiamo un'accelerazione intorno a metà anno anche se le incertezze persistono. Non siamo al riparo di rischi ancora sconosciuti. Dobbiamo essere lucidi: non ritroveremo prima di metà 2022 i nostri livelli di attività economica pre pandemia", sottolinea Lagarde.