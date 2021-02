Milano, 7 feb. (Adnkronos) - A fronte di 1.515 nuovi casi, in Lombardia sono 926 i dimessi e i guariti dal Covid19 nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive hanno 4 posti in più occupati da pazienti gravi, per un totale di 358: gli ingressi in un giorno sono stati 14. Scendono invece i ricoverati negli altri reparti: sono 3.467 in tutto, -73.