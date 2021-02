Amministrative: Zingaretti, 'spirito unitario porterà a grande vittoria'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Tra qualche settimana, o mese, non si sa, voteranno milioni di italiani, le più grandi città italiane. Ogni città deciderà per sé in piena autonomia nei territori ma noi portiamo in dote un patrimonio di forze" che sono "competitive ovunque". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in piu" su RaiTre.

"Ci avviciniamo a una tornata elettorale che, se continueremo con questo spirito, unitario addirittura al di là del fatto se ovunque andremo uniti, porterà a una grande vittoria alle amministrative".