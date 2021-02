Varese: arrestato pluripregiudicato, teneva droga nascosta a casa di un parente

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - La squadra mobile di Varese, Sezione Antidroga, ha arrestato un pluripregiudicato italiano, P.C., trovato in possesso di circa 400 grammi di hashish destinati allo spaccio locale. Gli agenti hanno riconosciuto l'uomo, mentre era a bordo di un'auto non intestata a lui e hanno deciso di fermarlo nel tardo pomeriggio di martedì scorso. Addosso non aveva nulla, tranne due mazzi di chiavi da appartamento, dei quali non voleva fornire chiarimenti.

Sfruttando gli elementi in possesso, ovvero il primo punto a Varese dove era stato “agganciato”, gli agenti hanno fatto ritorno in quel luogo e, con un vero e proprio accertamento porta a porta, sono riusciti e trovare la casa giusta, abitata ad un parente del pregiudicato.

Lì, nell'armadio della camera da letto, gli agenti hanno trovato un sacchetto in cellophane risultato con una serie di panetti di hashish: l'uomo è stato portato in carcere.