Torino: Sala, 'centrosinistra ancora senza candidati è un problema'

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Credo che Damilano sia un avversario molto ostico. Se a Torino non riuscite in fretta a trovare contendente serio sono dolori". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando all'evento Milano Unita della campagna elettorale di Torino. "Torino senza candidati è problema", ribadisce, dopo aver spiegato di aver chiesto che si rispetti la scadenza naturale quest'anno per le elezioni comunali, e il suo consiglio è "lasciate perdere lo story telling e andate sulle proposte".