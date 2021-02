Recovery: Furlan, 'priorità esecutività dei progetti e riforme'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo una lacuna significativa. Siamo un paese che non ha mai saputo usare bene le risorse europee. E questo è una grande preoccupazione. L'importante ora è concentrarsi sull'esecutività dei progetti, sul come si portano a casa i risultati. E' una sfida per il paese come l'importante è di accompagnare il recovery con le riforme, a partire da quella delle pubblica amministrazione". Ad affermarlo ai microfoni di 'La7', è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan sottolineando la necessità di "snellire la burocrazia".