Governo: Veneziani, 'centrodestra diversifichi posizioni ma mantenga salda alleanza'** (2)

(Adnkronos) - Anche se, su Mario Draghi, non mancano le perplessità. "Io stesso pubblicai degli articoli su quella svendita dell'Italia sullo yacht Britannia, nel '92 -dice Veneziani- e ho delle riserve sugli uomini che vengono dalla finanza. Devo dire che Draghi però come governatore della Banca d'Europa ha dato sostegno anche al nostro paese, ed è stato un personaggio tutto sommato positivo. E comunque, non possiamo giudicare i tecnici solo sulla base della presidenza Monti, che è stata negativa". Per concludere, "bisogna non illudersi, non pensare che sia arrivato il salvatore della patria, ma al tempo stesso vivere un momento di serietà dopo un periodo in cui era veramente scaduta la politica e la credibilità a livelli bassissimi". (di Ilaria Floris)