Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La salute è una priorità non politica e partitica, ma di tutti gli italiani. Noi siamo disponibili a collaborare, senza ritardi, manchevolezze e scivoloni che abbiamo visto e vissuto, con i vaccini che non arrivano, i medici che non arrivano". Lo dice Matteo Salvini, al termine del colloquio con Mario Draghi della Lega, per le consultazioni di governo.