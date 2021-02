Governo: Salvini, 'con Draghi c'è condivisione su molti temi'

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "E' stata una mezz'ora di contenuti. Su molti temi c'è condivisione: lavoro, imprese, cantieri. La nostra priorità è no all'aumento delle tasse, il sostegno alle imprese. Sul piano vaccinale siamo a disposizione, basta non ci siano gli sprechi di Arcuri". Lo ha detto Matteo Salvini, lasciando la Camera dopo le consultazioni con Mario Draghi.

"Noi non abbiamo posto veti persone o simboli, dispiace che qualcuno a sinistra dica con Salvini no. L'Italia viene prima dell'interesse personale", ha detto ancora Salvini sottolineando: "Non abbiamo parlato nè parleremo di poltrone".