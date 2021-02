Governo: Palmaroli (Osho), 'Salvini ormai è fan, dirà a Draghi 'ti seguo fin da Bankitalia' **

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Matteo Salvini dice 'nessun veto' a Mario Draghi? "Ormai sta diventando fan della prima ora: da che urlava 'fuori dall'euro', tra un po' dirà 'prima gli europei' invece che 'prima gli italiani'". Così all'Adnkronos 'Osho' Federico Palmaroli che, con la consueta ironia, fa un'analisi del nuovo esecutivo che si sta formando a guida Mario Draghi. Il vignettista incalza: "Ho immaginato che Salvini andasse alle consultazioni con Draghi e dicesse 'io ti seguo dai tempi di Bankitalia', è diventato il fan della prima ora. Mo' s'è fissato con 'sta Roma latina, si sarà comprato casa al Circeo....".

E su Giorgia Meloni, che è stata risoluta nel dichiarare che Fratelli d'Italia non sosterrà l'esecutivo guidato da Draghi, diventa un po' più serio: "Secondo me fa bene, perché sta dimostrando di essere l'unica forza politica coerente. Io apprezzo la coerenza, che in politica è diventata merce rara, e Fratelli d'Italia è l'unica forza che dimostra di averla. Poi se sta facendo bene o male non lo so, ma questa coerenza sicuramente verrà premiata". Perché "dopo le giravolte spaziali dei Cinque Stelle che ormai non fanno neanche più notizia, la Meloni rimarrà praticamente l'unica a fare opposizione", dice Palmaroli.