Governo: il runner Draghi, in bacheca la mezza Roma-Ostia sotto le due ore

Roma, 6 feb (Adnkronos) - C'è la passione per il basket. Poi c'è il tifo per la Roma e qualche tiro di golf. Ma nel 'pedigree' dello sportivo Mario Draghi c'è anche la corsa. Anzi, la mezza maratona. Più precisamente la Roma-Ostia, che il premier incaricato ha corso per quattro volte, scendendo anche sotto le due ore.

A svelarlo, sulla sua pagina Facebook, è Luciano Duchi, storico ideatore della gara Gold label: "Mi sono ricordato delle cordiali conversazioni con il fratello, quando veniva a tesserarlo, a iscriverlo alle quattro Roma Ostia da lui corse, l’ultima nel 2005 quando ottenne l’apprezzabile tempo di 1.55.53 a 58 anni", scrive Duchi.

Di Draghi "è stato riportato tutto. Nessuno ha riportato che è anche stato un valido podista e posso vantarmi di essere stato il suo Presidente quando gareggiava per i Bancari Romani. Corse anche ben quattro volte la Roma Ostia, con questi risultati: 27a Edizione - Km 21,097 - anno: 2001 3621° Tempo: 2.07.53. 29° Edizione - Km 21,097 - anno 2003 3662° Tempo: 1.55.53. 30° Edizione - Km 21,097 - Anno 2004 4406 Tempo: 2.04.16. 31° Edizione - Km 21,097 - Anno 2005 4131° Tempo: 1.55.53", conclude Duchi.