Governo: Crimi, 'coniugare innovazione e ambiente per politica industriale'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Si è parlato molto di due frontiere, tecnologica e ambientale. Due vocazioni che devono coniugarsi in una politica industriale di cui questo paese ha bisogno, anche per la sua geografia, che risponda alle esigenze di tutelare i cittadini, anche dall'inquinamento e su come la tecnologia può aiutare", in una visione che passi dalla "detassazione delle imprese che fanno attività di tutela ambientale, cercando di andare verso una politica di incentivi per fare un certo tipo di politica industriale". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, dichiarando al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.