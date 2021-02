La grande corsa verso il vaccino procede con il suo carico di speranze, tra accelerazioni e repentine frenate. Ma sul dark web sono tanti quelli che cercano una scorciatoia, acquistando vaccini non certificati, non approvati dalle autorità internazionali di cui è impossibile conoscere la provenienza, il contenuto e le modalità di conservazione.

“In questo momento storico la proliferazione di truffe sui vaccini nel dark web è un pericolo concreto” spiega Antonio Bana, avvocato penalista, esperto di contraffazione e di difesa delle proprietà intellettuale, intervenendo al convegno online “Vaccini. Sicurezza e trasparenza delle procedure – Comunicazione – Distribuzione – Contraffazione”, promosso dal Gruppo The Skill. “La contraffazione dei medicinali c’è sempre stata, è un crimine la cui gravità è enorme perché va a impattare sulla salute pubblica. Ricorderete cosa è successo nella vendita online di mascherine, di gel, di mascherine che venivano vendute nel marzo scorso a prezzi esorbitanti, fino a 150 euro. Sui vaccini è scattato un allarme dell’Interpol sui rischi di truffe, anche perché era partita una caccia a carpire i nomi a dominio. Oggi nel dark web ci sono vaccini contraffatti in vendita a 250-300 dollari, con domini trappola, di provenienza spesso asiatica. Giorni fa c’è stato un sequestro nella Chinatown milanese, 64mila capsule di farmaci per l’influenza testati in Cina nel trattamento per il Coronavirus, farmaci che chiaramente non hanno avuto l’autorizzazione dell’Aifa. In Rete si trovano test negativi falsi, usati soprattutto da chi viaggia, venduti per 40 dollari, ma anche a cifre di molto superiori. Il procedimento nato a Milano sulle mascherine contraffatte dovrebbe presto arrivare a conclusione. Il tema della proprietà intellettuale e delle licenze in questa fase è fondamentale, ne va dell’efficacia, della sicurezza e della qualità dei medicinali. Non dobbiamo lasciare che un comune cittadino possa cadere nei mercati trappola del dark web”.

Il convegno, moderato da Andrea Camaiora Ceo di The Skill - gruppo specializzato in crisis management, brand storytelling e comunicazione trasparente, e attivo anche nel settore Health & Pharma - ha toccato molti aspetti di un dibattito pubblico comprensibilmente viziato dal carico di attese e aspettative. Una domanda è risuonata spesso in queste settimane, a fronte delle difficoltà nella distribuzione. “Il vaccino? Ma perché non ce lo produciamolo da soli?”. Naturalmente, come ha spiegato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, questo obiettivo è tutt’altro che semplice. “Il vaccino è un prodotto complesso, frutto di un processo di ricerca e produzione. Per fare un vaccino servono i bioreattori che in Italia hanno in pochi, queste macchine una volta attivate sono in grado di produrre il vaccino in quattro o sei mesi”. Insomma a differenza di quello che credono in molti, prodursi un vaccino non è così semplice. “Quello che ci resta da fare – aggiunge ancora il presidente di Farmindustria – è dotarci di una buona organizzazione”. Eppure, rimanendo sul tema approvvigionamenti c’è da esser chiari. “La Commissione è stata un po’ naive, ha stipulato un gentlemen’s agreement con le case farmaceutiche approvando solo clausole non stringenti – ha affermato la professoressa Nicoletta Parisi già consigliere ANAC, docente Università Cattolica del Sacro Cuore) - l’Ue non ha tenuto il coltello dalla parte del manico, si è fatta guidare dall’emergenza”. E mentre pensiamo ai vaccini c’è già chi punta a mettere le mani sul business più redditizio: la loro distribuzione, oltre che sui fondi europei per la ripartenza, il monito arriva sempre dalla professoressa Parisi: “La criminalità organizzata è già pronta a colpire, l’Ue è attrezzata per scovare le infiltrazioni, l’Italia è indietro per colpa della giustizia intasata”. Sullo sfondo il convitato di pietra della lotta alla pandemia: una comunicazione schizofrenica “del tutto inefficace in questo momento in cui serve chiarezza. Chiarezza fondamentale per trovare anche un equilibrio tra responsabilità pubblica e privata” ha spiegato Andrea Morbelli, direttore Public Affairs Open Gate. “Dobbiamo continuare a far leva sul nostro sistema Italia – ha chiuso il dibattito Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia – Farmindustria ha dimostrato di essere in grado di difendersi dalle truffe. Il nostro Paese, quando vuole, funziona”.