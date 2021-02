Usa: videomessaggio Biden al Super Bowl a favore vaccini

Washington, 5 feb. (Adnkronos) - il presidente americano Joe Biden e la moglie Jill hanno registrato un video messaggio a favore della vaccinazione anti covid, che sarà diffuso in tv giusto prima del Super Bowl, la finale del campionato di football che domenica terrà gran parte degli americani incollati ai teleschermi.

Lo anticipa la Cnn, spiegando che i Biden ringrazieranno gli operatori sanitari per il loro impegno contro il coronavirus. Con il suo messaggio, il presidente spera di convincere a vaccinarsi il più possibile di latinos, afroamericani e comunità rurali 'no mask', tre categorie particolarmente restie ad immunizzarsi. La finale di football è ritenuta un'occasione particolarmente favorevole a questo scopo. La Casa Bianca ha contattato la Lega nazionale del football e diversi sponsor per studiare il modo per d'integrare il più possibile un messaggio pro mascherine e pro vaccino nell'organizzazione dell'evento.

Ciò fa parte di una più ampia strategia dell'amministrazione Biden per veicolare il più possibile un messaggio di comportamento responsabile per fermare i contagi e facilitare la distribuzione del vaccino. Sono stati consultati economisti comportamentali e strateghi della comunicazione, oltre a personalità popolari, cui potrebbe essere chiesto di contribuire a diffondere il messaggio.