Tv: ascolto, 'Che Dio ci aiuti 6' stravince la serata

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - 'Che Dio ci aiuti 6' ha stravinto la prima serata di ieri. La fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci ha ottenuto infatti 5.917.000 telespettatori e il 22,34% di share nel primo episodio, e 5.483.000 e il 24,87% nel secondo. Su Canale 5 il film 'Come un gatto in Tangenziale' ha ottenuto 2.208.000 telespettatori e il 9,48%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con 'The Equalizer 2 – Senza perdono' ha registrato 1.946.000 telespettatori e il 7,84%.

Su Italia1 'La Pupa e il Secchione e Viceversa' è stato scelto da 1.538.000 telespettatori pari al 7,77% mentre 'Piazza Pulita' su La7 ha totalizzato 1.275.000 telespettatori con il 6,71% superando 'Dritto e Rovescio' che su Retequattro è stato seguito da 1.136.000 telespettatori con il 5,92% di share. Su Rai3 'Speciale Tg3 – Missione Draghi' ha conquistato 703.000 telespettatori e il 2,68% e Tv8 con 'Limitless' ne ha interessati 361.000 con l'1,41%. Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time con 'King Arthur' visto da 324.000 telespettatori pari all’1,39%. (segue)