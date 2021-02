Russia: Mosca espelle diplomatici Germania, Polonia e Svezia presenti a proteste Navalny

Mosca, 5 feb. (Adnkronos) - La Russia espelle tre diplomatici europei - di Germania, Polonia e Svezia- denunciando la loro partecipazione alle manifestazioni non autorizzate in sostegno ad Aleksei Navalny, rende noto EUobserver citando fonti Ue. La notifica delle espulsioni è stata fatta mentre era in corso la conferenza stampa congiunta dell'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, e del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.