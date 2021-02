Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "L’Italia esprime seria preoccupazione per l'espulsione di diplomatici europei a Mosca e solidarietà con i Paesi Europei colpiti da questo grave provvedimento", si legge in un tweet della Farnesina. "Sulle asserite violenze in Italia contro manifestanti e giornalisti attendiamo una smentita", si aggiunge.