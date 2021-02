Musica: da Fiesole a Madrid per il centenario del violista Piero Farulli (2)

(Adnkronos) - Farulli 100 è entrato virtualmente nelle case con una serie di incontri virtuali (dal 17 al 26 giugno) dal titolo “L’Universo di Piero”, un ciclo curato dal giornalista e storico della musica Sandro Cappelletto con interviste a Salvatore Accardo, Lorenza Borrani, Sergio Cofferati, Pavel Vernikov e Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona. Non sono mancati gli eventi con la Scuola di Musica di Fiesole come la Festa della Musica (21/06) al Teatro Romano di Fiesole e la partecipazione ai festival come al Ravenna Festival con il Quartetto Nous. Il viaggio “farulliano” nel mondo è proseguito poi in Colombia con il “Concierto en homenaje al Maestro Piero Farulli” - organizzato dalla Fondazione Margùz, - fino a Montepulciano (Siena) in programma con un evento allo storico Cantiere Internazionale d’arte, dove è stato conferito il Premio “Vittorio Emanuele Rimbotti per l’inclusione” all’ensemble “7insiemeperPiero”. Dalla Toscana a Parma con la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio con il direttore Roberto Abbado. fino in Germania con l’omaggio di Diemut Poppen e la tourneè del Sestetto Stradivari.

L’anno farulliano torna a Fiesole, a settembre, per l’intestazione del Largo antistante al nuovo Auditorium del Comune di Fiesole a Piero Farulli (con una targa) e arriva al culmine delle iniziative con il Concorso Internazionale per Quartetti D’Archi Junior (ottobre), unico al mondo nel suo genere, e il Convegno Internazionale "Formazione 2020: Musica e Conoscenza” (dicembre), entrambi on line.

Il convegno di tre giorni, che ha ottenuto “L’Alto Patronato del Presidente della Repubblica”, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del compositore e didatta palestinese Ramzi Aburedwan, del fisico Francesco Pavone, dei neuro-scienziati Katrin Amunts e Jean Pierre Changeux, delle star del violino Pavel Vernikov e Salvatore Accardo, del pianista e direttore della Scuola di Musica di Fiesole Alexander Lonquich, l’esibizione del Quartetto di Cremona e il saluto del Maestro Riccardo Muti. Il convegno ha riscosso un notevole grande successo di pubblico: oltre 10 mila visualizzazioni in tre giorni e 3500 iscritti da ogni parte del mondo.