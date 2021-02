M5S: da Di Battista a Patuanelli, 'big' su Fb in difesa Crimi contro stampa

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Un articolo in cui viene "offeso gratuitamente. Che tristezza". Vito Crimi bolla su Facebook come "fango" un articolo pubblicato sul Corriere della Sera che lo etichetta come un 'orsacchiotto che voleva fare il ministro'. E incassa la solidarietà di alcuni big del M5S. "Una vergogna indecente. Solidarietà Vito", scrive Alessandro Di Battista; "hai tutta la mia solidarietà Vito! Forza", gli fa eco Stefano Buffagni. Anche il ministro uscente Stefano Patuanelli esprime solidarietà: "conosco Vito da molti anni ed è una delle persone migliori che ho incontrato nel Movimento 5 Stelle".