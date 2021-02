Iervolino Entertainment: accordo con Wwps per realizzare quattro film internazionali

Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annuncia di aver siglato un accordo con la società di distribuzione internazionale WWPS.TV Corp (“WWPS”) per la produzione e la distribuzione di quattro film di nazionalità italiana destinati al mercato globale.

Tale accordo prevede per Iervolino Entertainment ricavi stimabili in circa USD 22 milioni, suddivisi in modo sostanzialmente simile tra il 2021 ed il 2022. La produzione del primo film dovrebbe avere inizio nella primavera 2021.

Secondo l’accordo, Iervolino Entertainment produrrà ciascun film, avvalendosi, per le riprese estere, di una società di service indicata da WWPS. WWPS, dal canto suo, acquisirà i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento delle singole opere. A Iervolino Entertainment rimarrà il 100% del copyright dei singoli film.

Ogni dettaglio inerente ai singoli film sarà oggetto di contratti ad-hoc, che verranno sottoscritti tra le parti di volta in volta. Tutti i film oggetto dell’accordo verranno qualificati come di nazionalità italiana.

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Questo nuovo accordo costituisce un’ulteriore testimonianza di come Iervolino Entertainment è in grado di collaborare con player internazionali per valorizzare e distribuire in tutto il mondo film italiani di alto livello. La produzione di pellicole Made in Italy destinate al mercato internazionale contraddistingue da sempre il nostro business model e si è dimostrata una strategia sempre vincente, su cui continueremo ad investire”.

David Tickle, Co-Founder e Head of Music and Production di WWPS, ha aggiunto: “Sono entusiasta di annunciare la firma da parte di WWPS di un contratto per 4 produzioni di film con Iervolino Entertainment. Noi di WWPS abbiamo il privilegio di lavorare a stretto contatto con molti dei più importanti attori, registi, produttori, scrittori e artisti dell'industria cinematografica, aiutando loro e i loro rappresentanti a realizzare appieno la loro visione creativa durante le fasi di sviluppo e produzione. La nostra azienda e il nostro team creativo intendono offrire un approccio nuovo e innovativo alla produzione cinematografica internazionale”.