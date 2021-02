Governo Draghi, Tajani: "Forza Italia farà la sua parte"

(Adnkronos) - "Abbiamo confermato al presidente incaricato il pieno appoggio già anticipato dal presidente Berlusconi nel corso di un lungo colloquio telefonico che si è svolto stamattina". Sono le parole di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, dopo l'incontro con il premier incaricato Mario Draghi a cui non ha partecipato Silvio Berlusconi.

"Forza Italia si aspetta un esecutivo di alto livello, capace di rappresentare al meglio l'unità del paese, coinvolgendo tutte le risorse migliori della politica, dell'economia e della cultura per affrontare insieme la più grave emergenza sanitaria ed economica della storia della Repubblica. Tutto ciò non implica la nascita di una nuova maggioranza politica ma un governo dei migliori al servizio dell'Italia e degli italiani".

"Forza Italia farà la sua parte con un contributo di idee, programmi e progetti. In questo spirito abbiamo consegnato al presidente incaricato due dossier: uno per il Recovery Plan e uno per il piano vaccinale, sono stati elaborati dai nostri esperti e dai nostri gruppi parlamentari", ha detto ancora Tajani. "Forza Italia si attende risposte innovative adeguate" su alcuni temi toccati nel colloquio.