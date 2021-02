Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Qualche settimana fa la Banca d'Italia ha illustrato i pregi della #patrimoniale. Oggi il Presidente della Corte dei Conti l'ha definita auspicabile. Per molti resta un tabù. Per me è la strada giusta da percorrere. E una battaglia politica alla quale non rinunciare". Lo scrive Matteo Orfini su twitter.