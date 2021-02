Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, 'non mi sono mai occupato della strage via D'Amelio' (2)

(Adnkronos) - Ma quando il pm Paci gli ricorda che ha trascorso un periodo a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, per seguire l'ex pentito Vincenzo Scarantino, che aveva parlato della strage di via D'Amelio, Mattei replica: "Era il periodo che andava da ottobre a dicembre del 1994 - dice - a gennaio chiesi di andare in ferie". "Io ho solo verbalizzato tanti verbali, per aiutare i pm - aggiunge ancora - capitava spesso che chiamavano perché volevano aiuto, non vedo cosa ci sia di particolare, ci sono anche altri verbali, al di fuori di questa vicenda. Ma nella presenza non avevo nessuna utilità funzionale alle indagini in corso".

Mattei, con altri poliziotti, si occupava dei "compiti di scorta alla famiglia di Vincenzo Scarantino, alla moglie e i bambini di Scarantino". E ricorda di averlo scortato spesso "a Genova" per gli interrogatori.