Come governare: il vademecum di sette donne "di polso"

Teresa Carlson - Amazon Web Services, VP, Worldwide Public Sector

"C'è già abbastanza stress”, ha detto Carlson, riferendosi alla pandemia COVID-19. "Concedi al tuo team un po' di tempo per rilassarsi, ricorda loro che non devono essere sempre connessi e lavorare. Stiamo cercando di essere flessibili e di assicurarci di prenderci cura dei nostri dipendenti, e dei clienti, ogni giorno. Se siete in videoconferenza e il vostro gatto attraversa il tavolo o i vostri figli vogliono sedersi sulle vostre ginocchia, bene. Lasciateli entrare. Dobbiamo operare con grazia".

Shellye Archambeau—Former MetricStream CEO, Verizon Board Member, autore di ‘Unapologetically Ambitious: Take Risks, Break Barriers, and Create Success on Your Own Terms’

"Ciò che rende una decisione audace è il livello di rischio che si prova nel momento in cui la si prende", ha detto Archambeau. "Rischio e opportunità sono due facce della stessa medaglia, ed è per questo che, quando si prende una decisione importante, il tempo è fondamentale”. La Archambeau ricorda di aver lavorato nelle vendite, e racconta un episodio di quando voleva impressionare dei potenziali clienti. Una settimana dopo averli incontrati, creò una proposta, ma poi ci lavorò un'altra settimana per perfezionarla. Quando finalmente consegnò la proposta, i potenziali clienti si complimentarono ma aggiunsero anche che il loro budget era stato tagliato tre giorni prima. Cosa le ha insegnato questo? "Fare qualcosa di buono all'80% e velocemente, batte il 100% perfetto e lento. Fare sempre le cose per bene non è l'obiettivo. Dico al mio team che se non facciamo errori, non ci stiamo impegnando abbastanza. La chiave è imparare - agire con velocità, prendere la migliore decisione possibile e correggere la rotta mentre si va avanti".

Eva Chen-CEO di Trend Micro, leader di servizi di sicurezza informatica

"La prima volta che ho conosciuto il cloud computing, è stato un vero momento 'wow' per me", ha detto Chen, che ha co-fondato TrendMicro nel 1988, e ha assunto il ruolo di CEO nel 2005. Chen dice che mentre ha capito che il passaggio al cloud avrebbe posizionato al meglio la sua azienda per aiutare i clienti a proteggersi contro le nuove e sofisticate minacce alla sicurezza, ha dovuto essere anche molto convincente con loro. "Ho dovuto spiegare qualcosa che era molto difficile da accettare per loro", ha detto. "Ma quando credi che sia la soluzione giusta per risolvere il problema, trovi il coraggio di prendere qualsiasi decisione difficile".

Casey Coleman—Salesforce, Senior Vice President, Global Public Sector, ed ex CIO di US General Services Administration

"Non c'è bisogno di aspettare di essere in una veste ufficiale con una carica o un mandato per fare la differenza", ha detto Coleman, che ha servito come CIO della U.S. General Services Administration, dove ha guidato il primo passaggio dell'agenzia governativa al cloud, prima di entrare in Salesforce. "Il cambiamento non ha bisogno di un grosso team o di un'autorizzazione ufficiale". I clienti di Coleman stanno operando cambiamenti incredibili in risposta alla pandemia - avviando, per esempio, nuovi sistemi per sostenere le persone in quarantena o in isolamento, o per accelerare il sussidio di disoccupazione. " Team di due, cinque o sei persone hanno lanciato questi servizi in pochi giorni o settimane", ha detto. "Questi sono casi di ciò che può essere realizzato quando si prova qualcosa che non si è sicuri al 100% funzionerà. Pensa a te stesso come un “creatore” di cambiamento, un pioniere, un leader, ovunque tu sia. Hai sempre la possibilità di lasciare un segno.

Julie Cordua-CEO di Thorn, un'organizzazione che costruisce tool per difendere i bambini dagli abusi sessuali online

"Un segnale che stai prendendo una decisione difficile, è andare incontro a molte opinioni opposte", ha detto Cordua. "Se tutti si allineano con te, vuol dire che non stai prendendo una decisione coraggiosa". Sotto la sua guida, Thorn è cresciuta in un'organizzazione senza scopo di lucro con sette dipendenti e poche centinaia di migliaia di dollari di reddito, fino ad arrivare in un’impresa che crea un software ora utilizzato da 10.000 agenzie di polizia in 55 paesi. Il software di Thorn ha aiutato a identificare più di 16.000 bambini vittime di abusi online. Thorn ha costruito questi sistemi per le aziende del settore privato per rilevare e rimuovere le immagini di abuso su larga scala. "Quando abbiamo iniziato, la gente ci diceva: "Le aziende della tecnologia lo fanno già, sono loro gli esperti, come farete a pagarlo?". Di fronte a questa "paura e al fallimento", Cordua è andata avanti. Anche se sapeva di star creando qualcosa di valore, all'inizio non era sicura di quale fosse il valore economico del proprio software “Grazie ai pareri degli altri, anche negativi, Cordua si è resa conto che anche le persone esterne imparano strada facendo”.

Indra Nooyi - membro del consiglio di amministrazione di Amazon ed ex presidente e CEO di PepsiCo

"La cosa migliore che si può fare è imparare man mano che si va avanti quando i dati sono scarsi", ha detto Indra Nooyi, la quale ha notato che questo è particolarmente vero quando si gestisce una crisi. "Bisogna essere onesti nel comunicare le informazioni, senza creare un senso di panico. Formate un team di esperti e portateli con voi". Come co-presidente del Reopen Connecticut Advisory Group - un gruppo di esperti locali di salute, affari, forza lavoro e istruzione che si consulta sulla riapertura dell'economia e dell'istruzione dello stato - Nooyi ha avuto un ruolo fondamentale nella risposta al COVID-19 in Connecticut. "Sono passati più di 100 anni dall'ultima pandemia", ha detto Nooyi. "Non c'è nessuno con una vera e propria base di conoscenza, non è mai stata veramente codificata. Non è che puoi tirare fuori il primo o il secondo volume con scritto 'pandemia' e sapere esattamente cosa fare. Devi inventarti le regole man mano che vai avanti".

Mai-Lan Tomsen Bukovec-Amazon Web Services VP, Block and Object Storage

"È stato un anno di momenti critici a livello globale, dal COVID-19, alla lotta per la giustizia razziale, alle elezioni americane", ha detto Tomsen Bukovec. "Questo è vero anche per i nostri clienti, che continuano ad andare avanti a reinventare le loro aziende. La differenza tra il successo e il fallimento spesso si riduce a come coloro che sono al vertice scelgono di affrontare queste sfide e fare queste scelte difficili, e quanto spesso sono preparati a farlo. Non si tratta solo di prendere una decisione coraggiosa, ma di essere disposti a fare un passo avanti e prendere sempre più decisioni nel tempo, quando la situazione lo giustifica".