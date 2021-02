Calcio: Uefa, massimo esperto svizzero pandemie Koch consulente medico Euro 2020

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - La Uefa ha nominato oggi il dottor Daniel Koch, ex responsabile delle malattie infettive presso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), come consulente medico di Uefa Euro 2020 per tutte le questioni relative alla pandemia da Covid-19. L'anno scorso, il dottor Koch è salito alla ribalta nazionale guadagnandosi il rispetto dell'opinione pubblica svizzera per le sue spiegazioni costanti e rassicuranti su come combattere la prima ondata di infezione da Coronavirus. "Il dottor Koch ha una vasta esperienza nel campo della salute pubblica e delle malattie infettive", ha dichiarato il presidente della UEFA Aleksander Čeferin. "La sua esperienza sarà preziosa per aiutare la UEFA, le federazioni e le città ospitanti a trovare un percorso per garantire la presenza degli spettatori a EURO 2020 di questa estate nella massima sicurezza".

Mercoledì la Uefa ha ribadito il suo impegno a disputare Euro 2020 in 12 città europee, secondo il calendario concordato la scorsa estate. Tuttavia, a causa della rapida evoluzione dei tassi di contagio e dei programmi di vaccinazione Covid-19 in corso, le decisioni finali sui piani per ospitare i tifosi all'interno degli stadi di EURO sono attese solo all'inizio di aprile. "Sono felice di collaborare con la Uefa come consulente medico per EURO 2020", ha dichiarato il dottor Koch. "Sono molto ottimista sul fatto che lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti, troveremo le soluzioni migliori per organizzare il torneo quest'estate nella massima sicurezza per tutte le persone coinvolte e, ci auguriamo, per il maggior numero possibile di tifosi".