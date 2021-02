Atlantia: da cda sì a proroga a 24 febbraio a consorzio Cdp per offerta Aspi

Roma, 5 feb. -(Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha esaminato oggi la richiesta - pervenuta lo scorso 31 gennaio da CDP Equity, Blackstone e Macquarie Infrastructure and Real Assets (il 'Consorzio CDP') e reiterata il 3 febbraio- di una proroga dei termini per la presentazione dell’offerta relativa all’acquisto dell’88% del capitale di Autostrade per l’Italia S.p.A..

Il Consiglio ha accolto la richiesta del Consorzio "manifestando - si legge in una nota - la propria disponibilità alla concessione della proroga sino al 24 febbraio 2021 e richiedendo che, entro la medesima data, il Consorzio CDP presenti un’offerta vincolante e non soggetta a condizioni di sindacazione o finanziamento".