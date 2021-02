Architetti: è morto Cesare Leonardi, con le sue creazioni ha conquistato il Moma di New York

Modena, 5 feb. - (Adnkronos) - L'architetto e designer Cesare Leonardi, protagonista di spicco del rinnovamento urbanistico della progettazione degli spazi verdi delle città e artefice di oggetti di design considerati da tempo di culto, oltre che fotografo e scultore, è morto giovedì 4 febbraio all'ospedale di Baggiovara di Modena dopo una lunga malattia all'età di 85 anni.

Nato a Modena il 3 giugno 1935, Leonardi si era laureato nel 1970 presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. Nel 1963 Leonardi aprì uno studio a Modena con Franca Stagi occupandosi di design, architettura e progettazione del verde fino al 1983. Il primo oggetto di design da loro ideato fu un elemento continuo sottile in vetroresina, che modellato diventa sedile, schienale e braccioli: la poltrona 'Nastro'.

L'ottimizzazione delle prestazioni del materiale (la vetroresina) unita alla sintesi tra struttura e forma diventano la caratteristica fondamentale della loro attività: negli anni successivi progettarono la famosa sedia 'Dondolo' che oggi appartiene alle collezioni permanenti dei musei più importanti a livello mondiale quali il Moma di New York, il Centre Georges Pompidou di Parigi, il Victoria and Albert Museum di Londra e che è stato uno degli oggetti simbolo alla mostra newyorkese "Italy: The New Domestic Landscape" del 1970. Molti altri oggetti (poltrone, tavolini, lampade, portaombrelli) firmati tra gli anni Sessanta e Settanta dallo studio Leonardi – Stagi sono comparsi su riviste e libri di design internazionali.