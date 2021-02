Sanremo: il sindaco, 'finalmente si parte, si chiudono 10 giorni difficili'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Finalmente si parte. È stato fatto un passo avanti importante. Si chiudono dieci giorni molto difficili. Adesso studieremo nel dettaglio tutte le misure e nei prossimi giorni mi vedrò con prefetto e questore, oltre che con la Asl, per impostare il lavoro perché tutto fili liscio anche fuori dagli edifici e per le strade di Sanremo". Così il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri commenta all'Adnkronos il via libera del Cts al Protocollo per la sicurezza sanitaria del Festival di Sanremo.