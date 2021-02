Sanremo: il protocollo anti-Covid tra indizi sullo show e curiosità/Adnkronos** (2)

(Adnkronos) - Quanto ai dispositivi di protezione individuale, è prevista mascherina FFp2 per tutti (chirurgiche solo per gli artisti nell'ultimo passaggio prima dell'ingresso sul palco per non rovinare il trucco), sanificazione delle mani con apposito gel all’ingresso in teatro, dove tutti verranno sottoposti anche alla misurazione della temperatura corporea con termoscanner. Le macchine che prelevano gli artisti saranno occupate dall’autista (possibilmente sempre lo stesso per ogni artista) e sul sedile posteriore solo da due persone con mascherine e guanti.

I microfonisti, truccatori, parrucchieri e sarti avranno oltre a mascherine e guanti anche lo schermo facciale quando dovranno interagire a distanza ravvicinata. I camerini tanto dei cantanti, quanto degli orchestrali saranno assegnati e sempre dedicati agli stessi occupanti. “Gli artisti provvederanno personalmente ai dispositivi auricolari ear monitor, gli verrà fornito prima di entrare sul palco solo il ricevitore da collegare al cavo degli auricolari che verrà poi sanificato”, si legge ancora nel protocollo.

Sono previste barriere in policarbonato all’interno delle buche dell’orchestra (di 60 elementi) per separare la zona Coro dalla zona Fiati (i fiati avranno a disposizione una vaschetta per la condensa contenente liquido disinfettante a disposizione di ogni strumento) e la zona Fiati dalla zona Archi. Anche Batteria e percussioni saranno senza mascherina ma isolati da barriere in policarbonato.