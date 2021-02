Sanremo: Al Bano, 'cantante senza pubblico a festival come Papa senza fedeli in Vaticano'**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Festival super blindato e senza pubblico? "Immedesimandomi nei cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston, dico che un cantante senza pubblico a Sanremo è come se il Papa fosse costretto a dire messa senza fedeli in Vaticano". Non ha dubbi Al Bano, che commenta così all'Adnkronos il via libera del Cts al festival senza pubblico.

"Lo chiamerei 'l'altro Sanremo -dice l'artista di Cellino San Marco- Sanremo sappiamo tutti gli italiani come è fatto, il pubblico è parte fondamentale, ma dobbiamo piegarci alle esigenze di questo covid, stiamo soffrendo tutti nel mondo. Dai ristoratori, al turismo. E ne soffre pure Sanremo. Ci sarà senz'altro un pizzico di sofferenza, ma d'altronde non si può fare diversamente". Al Bano però è sicuro del successo della kermesse. "Sono convintissimo che farà grande audience, perché tutti saranno costretti a stare a casa -dice- Se lo guarderò? Se sono libero sì", conclude.