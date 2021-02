Palermo: Caccamo a lutto si stringe a famiglia Roberta, ai funerali palloncini e striscioni/Adnkronos (3)

(Palermo) - "A voi amiche, parenti, colleghe, denunciate, avvisate i carabinieri se capite che lei non è in grado. Perché spesso si tende a giustificare ogni comportamento. E denunciate se la vittima non è in grado di farlo". E ancora: "Il sentimento che si crede amore può essere una trappola grande: non siate indifferenti, non giratevi dall'altra parte. Non permettete mai a nessuno possa di prendere il controllo della vostra vita, dei vostri pensieri e desideri. Siate desiderose di scoprire cosa e' l'amore e insegnatelo, non possiamo fallire ancora. La morte atroce di Roberta ci deve fare riflettere. Farmi domandare: che cosa posso fare per la mia amica che si trova in questa situazione? Agire, agire in tempo. Da oggi dovremo impegnarci per impedire che tutto questo ricapiti ancora. Solo cosi' potremo dare un senso a quello che e' successo. Roberta sarai sempre con noi".

Sono da poco passate le 12.30 quando il feretro esce dalla chiesa accompagnato a spalla dagli amici di Roberta. Tutti vestiti di nero. Con un fiocco rosso al petto. E la voce di GionnyScandal in sottofondo: "Se lei non ti ama più, non è perché è una tr..a. In fondo sei stato tu a far finire questa storia (già). Anch'io sono geloso di ogni tipa. Ma se mi molla butto via l'anello, non la mia vita...".