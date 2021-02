Pagamenti, due fattori e una capanna (di guai)

L’eco dei bicchieri che brindano alla fine di questo orribile 2020 – rigorosamente non più di quattro per appartamento – non si è ancora attenuata che già c’è un nuovo spauracchio che turba i sonni di molte categorie come i negozi online, i commercianti che hanno dovuto attrezzarsi per vendere online e che ora rischiano di avere una notevole “batosta” da una sigla che ai più non dirà molto ma che è diventata fondamentale: Sca.. La Strong Customer Authentication, uno dei pilastri della seconda direttiva sui servizi di pagamento ovvero la Psd2. L’intento con cui è stata creata è ovviamente nobile e virtuoso: minimizzare il rischio delle frodi durante le transazioni in rete. I famosi due fattori, ovvero l’invio via telefono di un pin o di una password, l’impiego dei dati biometrici come impronte digitali o scansione della retina, la composizione di un ulteriore codice di sicurezza: tutti strumenti che combinati possono dare tranquillità. Ma c’è il rovescio della medaglia: secondo la società di consulenza americana Cmspi molte banche, anche per i comprensibili ritardi nell’operatività determinati dall’emergenza Covid-19, non sono ancora pronte per consentire alle carte emesse di supportare il nuovo protocollo. «Inoltre stiamo vedendo che questi protocolli di autenticazione offrono al cliente una pessima esperienza di pagamento, un elemento che sta portando a livelli preoccupanti il tasso di abbandono delle transazioni». A rischio ci sarebbero operazioni per complessivi 108 miliardi di euro in Europa, di cui 13 solo in Italia. Un vero problema se si pensa che il “new normal” tanto invocato prevederà anche per il prossimo futuro un massiccio ricorso agli acquisti in rete.

Il ritardo accumulato dall’Italia nella crescita digitale delle imprese era significativo già prima della pandemia e ora si corre ai ripari

«Oggi – ci spiega Elio Catania, presidente di Quid Informatica e profondo conoscitore delle urgenze tecnologiche per il nostro Paese - la sfida è data dal garantire che i clienti finali possano accedere ai servizi con immediatezza nel rispetto di massimi standard di sicurezza. Tramite Qinetic, progettato per la gestione integrale del processo di vendita del credito e che puntiamo a rendere uno standard nei prossimi due anni, abbiamo operato nella logica del tramutare un possibile problema in una opportunità per i nostri clienti. Partendo da percorsi di autenticazione facilitati per clienti finali già acquisiti, personalizzabili base ai parametri di business delle banche o dei retailer, quali il canale di distribuzione o le caratteristiche socio demografiche della clientela. È l’innovazione tecnologica la chiave di svolta ed il valore aggiunto che siamo in grado di apportare, per esempio utilizzando algoritmi di Ai per determinare le scelte di autenticazione. Siamo, a mio parere, in una fase di sperimentazione e progressivo adeguamento». Il punto di partenza per l’Italia, d’altronde, non era particolarmente brillante. Il ritardo accumulato nella crescita digitale delle imprese era significativo prima dell’avvento della pandemia e il Coronavirus ha di fatto costretto le imprese – che, non dimentichiamolo, sono nella stragrande maggioranza dei casi micro o piccole – a doversi dotare di una tecnologia non ancora padroneggiata in tempi rapidissimi. Oltretutto, riprogettando completamente il rapporto con i clienti. Gli utenti finali, d’altronde, sono quelli più suscettibili alla Sca: se la procedura si fa troppo farraginosa o complessa, abbandonano il sistema per rivolgersi a quei player affermati – qualcuno ha detto Amazon? – che hanno già da tempo adottato sistemi più snelli di riconoscimento delle transazioni. Dunque che fare? «Per non sbagliare – aggiunge Catania - bisogna partire dal mercato, dal cliente. Le pressioni regolatorie comunitarie, e la complessità della situazione in cui le banche si trovano ad operare, rispetto alle Pmi soprattutto, stanno deprimendo i margini e incidendo negativamente sul time to market. Il cloud e le piattaforme sono una via obbligata, ancora più di prima. Sono proprio gli stimoli che abbiamo ricevuto, ovvero i bisogni manifestati dai clienti bancari impegnati a non perdere il passo nel periodo di emergenza sanitaria, che ci hanno indotto, nel 2020, a completare lo sviluppo dei moduli dedicati all’analisi dei dati, amplificando le capacità di risk management: questo è il valore del digitale, oggi e ancor più in futuro».