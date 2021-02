Manovra e recovery plan, più spazio ai professionisti

«E' una crisi senza precedenti che ha portato a galla tutta la fragilità del lavoro autonomo e professionale. Da febbraio a oggi l’emergenza economica innescata dalla pandemia ha spazzato via dal mercato del lavoro 167 mila professionisti e, in prospettiva, il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente. In questo annus horribilis tutte le categorie professionali hanno registrato pesanti cali di fatturato e le oltre 450 mila domande presentate alle Casse di previdenza professionali per accedere all’indennità di 600 euro del decreto “Cura Italia” sono il sintomo di un disagio profondo che, nell’assordate silenzio della politica, amplifica uno squilibrio sociale tra lavoratori protetti e non protetti». Sulla scrivania di Gaetano Stella, appena rieletto alla guida di Confprofessioni (vedi box in pagina), sono affastellati decine di fascicoli e documenti relativi agli ultimi provvedimenti del Governo, ma anche al carteggio con la Commissione europea e con il Comitato economico e sociale europeo (Cese) che pochi giorni fa ha nominato Stella tra i delegati del gruppo Diversity Europe della Commissione consultiva sul cambiamento industriale (CCMI).

Presidente Stella, che bilancio possiamo tracciare del 2020?

Ci lasciamo alle spalle uno dei periodi più duri e più drammatici per il Paese e per le professioni, uno dei settori economici più colpito dalla pandemia e dall’indifferenza del governo.

Come valuta le misure del governo a favore delle professioni?

Insufficienti. Nell’ultimo anno numerosi interventi governativi hanno contribuito a indebolire i professionisti, ma quel che più ci preoccupa è l’assenza di una organica politica di sviluppo per il lavoro autonomo e professionale che sta trasformando la libera professione in un terreno di caccia alla mercé dei grandi conglomerati finanziari e di potenti lobby.

Mancano risorse e tutele?

Non credo si tratti di un problema di risorse, ma di metodo. Da tempo sollecitiamo una politica che equipari i professionisti alle Pmi, come già disciplinato a livello europeo. Da questo punto di vista non si comprende l’esclusione dei professionisti dai contributi a fondo perduto.

Dal decreto rilancio al decreto ristori, sempre la solita solfa?

Finora è andata così, ma importanti esponenti del governo ci hanno assicurato che a metà gennaio ci sarà un nuovo decreto ristori esteso ai professionisti calcolato su una perdita di fatturato su un periodo più ampio, che viene incontro alle nostre richieste.

E sul fronte delle tutele?

Nella legge di Bilancio alcune misure recepiscono le nostre proposte. L’introduzione di un ammortizzatore sociale destinato ai lavoratori in partita Iva iscritti alla gestione separata dell’Inps è figlio di una proposta di legge elaborata dal Cnel che punta all’universalità delle tutele. Abbiamo proposto una no tax area che equipari i lavoratori autonomi ai dipendenti, che verrà trattata nell’ambito della legge delega della riforma fiscale. Inoltre abbiamo sostenuto la proposta di uno sgravio contributivo per un anno a favore dei professionisti. Si tratta di misure che rispondono a un criterio di equità sociale ed economica.

Quali proposte invece per il recovery plan?

Nell’ambito delle riforme e degli investimenti c’è molto spazio per i professionisti. Non possiamo immaginare una riforma della sanità senza medici, della giustizia senza avvocati, della rigenerazione urbana e ambientale senza architetti ingegneri e geologi.