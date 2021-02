La lunga battaglia della corte dei conti contro corruzione e inefficienza

“La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato”: un mandato cruciale, quello che la Costituzione – all’articolo 100 – affida alla Corte. Guido Carlino, nuovo presidente della Corte, ha accettato tre domande di Economy su tre questioni delicatissime per il futuro del Paese.

Il Pnrr mette il Paese di fronte alla sfida duplice dell’efficienza della spesa e della prevenzione contro la corruzione. Soprattutto su quest’ultimo punto finora il Paese non ha fatto grandi passi avanti. Si riuscirà finalmente a cambiare strada?

Certo, la corruzione e la mala gestio sono ancora diffuse e sempre più globali con l’aumentare delle relazioni e degli interessi economici, lo sappiamo bene. È un fenomeno antico, molto insidioso e subdolo, tanto che lo stesso Dante lo deprecò in un canto dell’Inferno, segno di quanto fosse radicata sul nostro territorio anche allora. La legalità e la trasparenza proprie dello Stato democratico sono profondamente ferite da condotte di abuso e arricchimento indebito che inquinano i meccanismi di accesso alle opportunità e di distribuzione delle risorse regolati dalla legge, realizzando condizioni di opacità e di ineguaglianza che, in ultima analisi, provocano profonda sfiducia da parte dei cittadini verso le stesse istituzioni. La Corte dei conti riveste un ruolo di primo piano nella deterrenza e nel contrasto a tale fenomeno, a protezione della legalità e della buona gestione delle risorse pubbliche, grazie alla complementarità e sinergia fra l’attività di controllo e quella giurisdizionale che intervengono a ogni livello della macchina burocratica.

Purtroppo, non sempre il legislatore è intervenuto efficacemente nell’azione di contrasto alla corruzione, introducendo iniziative normative suggestive, ma distanti dall’introduzione di misure di anticorruzione sostanziale. Interventi di anticorruzione formale o di facciata, di difficile e talvolta impossibile applicazione, finiscono per vanificare in radice l’efficacia deterrente e preventiva delle norme. Constatiamo la poca incisività di talune misure nel porre un serio ed efficace argine a fenomeni di malaffare: si pensi che un soggetto condannato dal giudice contabile con sentenza, anche irrevocabile, a risarcire danni erariali di migliaia o milioni di euro è esente dall’alveo tipizzato della inconferibilità degli incarichi pubblici. Allo stato, un sindaco, un presidente della regione, amministratori o dirigenti, che abbiano cagionato considerevoli danni erariali accertati, e non risarciti, con sentenza passata in giudicato del giudice contabile, non incontrano alcuna limitazione al loro diritto di elettorato passivo ovvero rimangono, senza limite alcuno, a gestire risorse pubbliche o possono essere investiti di tale incarico.

Questa significativa lacuna di tutela dalla corruzione e dallo spreco di risorse di denaro pubblico, ancora più grave in un delicato momento storico connotato dalla necessità di gestire ingentissimi flussi di risorse pubbliche, potrebbe essere finalmente colmata da un possibile intervento del legislatore, che porrebbe così fine a una grave contraddittorietà del sistema giuridico. Non è più rimandabile, infatti, l’integrazione del regime di inconferibilità degli incarichi pubblici con il riconoscimento dell’effetto interdittivo anche alle condanne della Corte dei conti per le lesioni più gravi cagionate all’erario, al pari di quanto oggi avviene in presenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato. Ciò nell’ottica di un sistema unitario delle tutele delle risorse pubbliche che si ponga a garanzia del rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. I costi della corruzione, siano essi di natura economica o sociale, sono altissimi per la collettività perché, come è facilmente intuibile, compromettono la resa dei servizi e l’erogazione dei beni dovuti ai cittadini, l’efficienza del sistema complessivo e l’allocazione delle risorse, ostacolando la crescita dell’economia del Paese. A ben vedere, se la corruzione in senso lato configura la violazione del principio di economicità nell’azione amministrativa, conseguentemente l’anticorruzione diviene l’insieme dei presìdi per il contrasto, preventivo e repressivo, di tutti i fenomeni di spreco delle risorse pubbliche.

Ritengo apprezzabili gli interventi legislativi intesi a garantire non solo la trasparenza e la pubblicità degli atti, ma soprattutto la prevenzione dei conflitti di interesse e il controllo dei momenti procedurali “sensibili” dell’azione amministrativa, più esposti a situazioni di rischio per la legalità dell’azione amministrativa. Altrettanto indispensabili devono ritenersi gli interventi di semplificazione della legislazione, oggi risultante da stratificazioni realizzatesi nel tempo e dall’uso di tecniche normative contrastanti con i necessari principi di chiarezza. Infatti, dove c’è scarsa trasparenza e caos normativo è più facile che si annidino le diverse fattispecie di condotte illecite o di gestioni contabili irregolari. Una radicale digitalizzazione, che definisca in maniera chiara e lineare i percorsi procedurali delle attività amministrative, potrà rivelarsi uno strumento efficace per avversare indirettamente gli sprechi e i fenomeni di corruttela, che verrebbero così colpiti alla radice, a beneficio di tempestività, trasparenza e imparzialità dell’azione pubblica.

La Corte, nell’esercizio della sua attività di controllo, può intercettare fenomeni che potrebbero degenerare in casi di corruzione, incidendo positivamente in maniera diretta su una infinità di processi gestionali. Ciò costituisce in termini di deterrenza un valido baluardo a sostegno della buona e sana amministrazione; così come la nostra funzione di affiancamento delle amministrazioni, potenziata di recente dal legislatore, stimola all’autocorrezione. Viene in tal modo a configurarsi un’azione sinergica tra gli esiti del controllo ispirato al principio della concomitanza, che perviene a pronunce tempestive circa irregolarità gestionali, e le sollecite misure autocorrettive adottate dalle amministrazioni per rimuovere le patologie rilevate e per ricondurre l’azione amministrativa nell’alveo della legalità e dell’efficienza.

A favore della lotta alla corruzione, fondamentali si rivelano le attività poste in essere per migliorare lo scambio di informazioni tra organismi anticorruzione, istituzioni superiori di controllo e altri organi governativi operanti nel campo. Si pensi alle sinergie oggi istituzionalizzate tra gli uffici del pubblico ministero della Corte dei conti e quelli della Giustizia ordinaria ovvero ai rafforzati rapporti collaborativi tra gli stessi Uffici del P.M. contabile e le Forze di polizia. Per affrontare temi specifici quali la trasparenza e l’integrità nello sviluppo delle infrastrutture e gli indici di percezione nella misurazione della corruzione, la Corte dei conti partecipa con l’Anac al Tavolo di negoziazione interistituzionale per il coordinamento delle attività anticorruzione, istituito presso la Direzione Generale Affari Globali (Ddgmo) della Farnesina. Tali accordi si concentrano, tra l’altro, sulla condivisione e l’integrazione delle informazioni, sulla vigilanza e sulla prevenzione della corruzione, nonché sulla diffusione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti pubblici e nelle imprese, pure attraverso la predisposizione di iniziative di formazione.

Anche a livello internazionale il nostro Paese mette a disposizione la propria esperienza a favore della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche e, più in generale, nella prevenzione della corruzione e nella lotta a tale fenomeno. Il nostro Istituto, nell’ambito della Task Force Iintonsai, di cui fa parte, ha contribuito a dare concretezza alla cooperazione tra le Istituzioni Superiori di Controllo e le Autorità Nazionali Anticorruzione e a individuare le azioni da intraprendere per la promozione della trasparenza e le potenziali aree di rischio. Un ruolo di primo piano, per evitare che fenomeni corruttivi interessino le spese connesse alla pandemia da Covid-19, è stato riconosciuto alle attività di controllo e al rapporto tra Istituzioni Superiori di Controllo e Autorità Anticorruzione, nell’ambito della Task Force G20 Anticorruption Working Group del Governo italiano, di cui la Corte dei conti è entrata a far parte e che ha come capofila il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri.

L’Europa chiede a chiare lettere una riforma della Pubblica Amministrazione. Come attuarla? E perché tanti ritardi?

È vero, il nostro è un punto di osservazione privilegiato e ci mostra che c’è ancora molta strada da fare. Sulla necessità di proseguire nel processo di rafforzamento dell’efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione, anche al fine di accelerare la crescita economica, va posta la dovuta attenzione. Questo aspetto si presenta ancora più cogente se collocato all’interno dell’attuale quadro emergenziale, che richiede una pronta risposta sul piano organizzativo e sul razionale utilizzo delle risorse per garantire il rilancio degli investimenti pubblici e privati e, più in generale, servizi rapidi ed efficienti a vantaggio di tutti i settori economici e sociali del Paese, quali scuola, università, sanità, assistenza sociale, protezione dell’ambiente e del territorio. Potenziare la capacità amministrativa del settore pubblico italiano può consentire di migliorare i servizi offerti e incrementare gli investimenti pubblici per portare in Europa un Paese innovativo, con una Pubblica Amministrazione efficiente e moderna, che sfrutti le potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale; un Paese con imprese sempre più competitive, in cui le infrastrutture siano sicure e tecnologicamente all’avanguardia.Occorre, dunque, rafforzare la capacità gestionale di mettere a punto progetti innovativi per un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse pubbliche.

Il percorso delle riforme della PA va completato per realizzare un cambiamento strutturale che la renda più agile e in grado di offrire servizi di qualità ai cittadini e alle imprese. La recente esperienza, anche di smart working, rende prioritario puntare sulla semplificazione delle procedure e sull’adeguamento delle strumentazioni tecnologiche, per superare inefficienze e incapacità anche oltre il periodo emergenziale e per completare il processo di trasformazione digitale dell’intera struttura amministrativa. Semplificare e digitalizzare non può, peraltro, prescindere da un investimento serio di risorse economiche e professionali nell’ambito amministrativo che accompagnino il cambiamento tecnologico e generazionale, con l’immissione di giovani, di nuovi profili, di competenze adeguate ai nuovi compiti richiesti dal settore pubblico.

Saranno i giovani, spesso ancora esclusi dalle opportunità offerte dalle innovazioni, i veri protagonisti della modernizzazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione. La Corte ha potuto osservare che è possibile migliorare la capacità amministrativa del settore pubblico elevando le competenze del personale, che talvolta si rivela inadeguato a saper valutare, selezionare e gestire i progetti di sviluppo, compresi quelli finanziati dall’Unione europea.

Non si può più prescindere da politiche formative del personale mirate ad accrescere e consolidare quelle competenze tecniche, specialistiche e professionali, imprescindibili per il supporto strategico e decisionale degli attuali sistemi di governance. La ripresa delle attività formative, realizzate anche attraverso le moderne piattaforme digitali, costituisce un investimento urgente che deve accompagnare una strategia organica di potenziamento delle competenze e della professionalità. È questo un appuntamento a cui la Pubblica Amministrazione non potrà assolutamente mancare.

Nell’emergenza pandemica il rapporto Stato-Regioni ha mostrato più volte la corda e sul fronte sanitario la gestione fatta da alcune Regioni ha suscitato polemiche. Qual è la sua valutazione?

I meccanismi perequativi predisposti finora, relativi alle modalità di distribuzione e all’estensione della perequazione dei livelli essenziali e delle capacità fiscali, direi che si presentano piuttosto incerti anche in ambito sanitario. La maggiore debolezza consiste nella difficoltà di tracciare una netta linea di demarcazione tra funzioni che rispondono a logiche diverse e presentano problematiche differenziate. Mentre le funzioni fondamentali in genere implicano la definizione, da parte del legislatore statale, di livelli essenziali di servizio con l’obiettivo di garantire uniformità sul territorio - a prescindere dagli specifici orientamenti locali - per le funzioni non fondamentali, invece, il tipo e il livello di erogazione del servizio dovrebbero essere rimessi alla libera determinazione degli enti territoriali sulla base del sistema delle preferenze e dei bisogni locali.

È bene ricordare, come ha ribadito la Corte costituzionale, che la proiezione in termini di fabbisogno regionale di livelli essenziali di servizio coinvolge necessariamente le Regioni, “per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività”. Forse, delineare una separazione tra il finanziamento e la perequazione delle funzioni fondamentali e il finanziamento delle funzioni non fondamentali, a questo punto potrebbe rivelarsi opportuno per garantire ai cittadini adeguate prestazioni a salvaguardia del “bene salute”.

La situazione di pandemia sta evidenziando le debolezze, ma anche i punti di forza, mostrando che ormai occorre fare delle scelte che, al di là dell’emergenza straordinaria, erano già di fronte a noi. Ha certamente pesato molto sulla gestione dell’emergenza sanitaria, e non solo nelle aree più deboli del Paese, una sostanziale carenza della rete territoriale per riuscire a sostenere le necessità della popolazione in condizioni di non autosufficienza, ovvero di cronicizzazione di malattie che richiederebbero una assistenza al di fuori delle strutture di ricovero.

Sarà necessario, una volta superata la crisi, pensare a un più corretto utilizzo delle strutture di ricovero, oltre al potenziamento di quelle strutture territoriali in grado di dare una risposta continua ai bisogni sanitari non così gravi e intensi da trovare collocazione in ospedale. L’emergenza sanitaria ha comportato una forte riduzione del gettito locale e ciò ripropone con forza il tema del sistema di finanziamento, anche alla luce delle modalità che dovrà assumere l’intervento centrale a sostegno delle realtà territoriali.

Le misure di soccorso statale e gli interventi di rilancio degli investimenti adottati e da adottare per far fronte alla crisi pandemica potranno rivelarsi di maggior stimolo alla ripresa economica solo se le iniziative assunte si dimostreranno efficaci, sia sotto il profilo progettuale che sul piano attuativo, ponendo attenzione agli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio, anche in una prospettiva futura. In questa direzione, le valutazioni della Corte dei conti sulla efficienza organizzativa e di gestione degli interventi, nonché sulla capacità di assicurare i livelli essenziali dei servizi, può fornire un supporto al decisore politico.

La Corte dei conti, nel Rapporto di coordinamento di finanza pubblica, presentato al Parlamento nel 2020, ha offerto un’analisi delle criticità e delle prospettive del sistema di tassazione decentrata in Italia, evidenziando che esso deve tenere conto di numerosi fattori. In primo luogo, non si dovrebbe prescindere da ciò che le risorse debbono finanziare. Su questo tema, il processo di decentramento italiano ha subìto diverse interruzioni. Il percorso verso un quadro stabile di federalismo simmetrico è reso ancora più problematico dalle ricorrenti istanze di regionalismo differenziato.

Il sistema di finanziamento appare incompleto e soggetto a continui cambiamenti. L’attuale modalità di copertura finanziaria dei livelli essenziali, a cui è destinata nelle Regioni una quota rilevante dei tributi propri, non lascia molti margini di autonomia per il finanziamento delle spese libere a valere su quegli stessi tributi, con una distribuzione territoriale dipendente dalle capacità fiscali di ciascuna Regione. La Corte ha potuto constatare che già con la crisi finanziaria di inizio decennio la spesa pubblica per la sanità ha subito una graduale riduzione, con il rallentamento degli investimenti, sacrificati a beneficio delle necessità correnti, mentre è aumentato il ruolo della spesa a carico dei cittadini. A fronte della contrazione del personale a tempo indeterminato è cresciuto il ricorso a contratti a tempo determinato o a consulenze e si è assistito alla riduzione delle strutture di ricovero ospedaliere e dell’assistenza territoriale.

Oggi, inoltre, va superato il manifestarsi di criticità dovute, ad esempio, alle differenze della qualità dei servizi offerti nelle diverse aree del Paese. In prospettiva, l’attività di controllo della Corte può costituire un forte stimolo per gli organi di governo dell’ente a migliorare la propria azione. Fondamentale, a tal fine, può rivelarsi l’attività di monitoraggio che la Corte intende svolgere sulla effettiva traduzione in investimenti degli avanzi pregressi acquisiti per effetto della normativa emessa anche per fronteggiare l’emergenza.

Bisogna anche riconoscere che nella gestione dei finanziamenti, come evidenziato dalle Sezioni di controllo regionali, costituisce ad oggi ancora un elemento di rilevante criticità, il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili, dovuto talvolta anche alla mancanza di figure professionali specializzate nelle mansioni amministrativo-contabili.