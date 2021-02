La Liuc lancia "Astag Crescita" per incentivare lo sviluppo del business aziendale

Una soluzione di consulenza integrata, progettata per attivare e potenziare la crescita delle imprese: questa la proposta del team Ricerca & Advisory della LIUC Business School. A S T A G CRESCITA (Advisory Solutions for Triggering and Accelerating Growth) è una risposta al bisogno delle aziende di individuare le traiettorie utili per sviluppare il proprio volume d’affari, valutare come sono posizionate rispetto a un percorso di crescita ideale e definire quali siano le azioni necessarie ad imboccarlo.

Lo strumento, innovativo sul piano dei contenuti e delle metodologie, si sviluppa lungo due fasi tra loro integrate:

fase di assessment: tool di 100 domande orientato ad accertare quali sono i fattori di spinta e quali quelli di freno alla crescita del business aziendale fase di advisory: all-day meeting in azienda finalizzati a ipotizzare – con il top management - traiettorie di intervento e sviluppo di medio periodo, sulla scorta degli esiti dell’assessment.

Rivolto a Imprenditori, CEO, HR manager e a tutte le figure di management apicale delle aziende del manifatturiero e del terziario avanzato, A S T A G CRESCITA offre un sistema di ranking (e di rating) delle potenzialità di crescita dell’azienda articolato per aree funzionali e percorsi cross-funzionali, cruciali per lo sviluppo del business; un report dettagliato (45 indicatori) sui fattori di spinta e di freno alla crescita; una giornata di confronto tra il Team della LIUC Business School e il Management aziendale per profilare al meglio le azioni orientate allo sviluppo; l’iscrizione all’ASTAG Club con azioni progettate ad hoc per le aziende.

Massimiliano Serati, Direttore della Divisione Ricerca della LIUC Business School: “ASTAG nasce sotto la spinta dell’emergenza economica di questi mesi, ma prova a guardare oltre, mettendosi nei panni delle aziende che vogliono riprendere un percorso di crescita in un contesto sconvolto e mutato a seguito della pandemia; rappresenta un unicum sul mercato per via del suo approccio trasversale alle tipiche funzioni aziendali e per il mix che lo caratterizza tra scientificità e applicabilità ai bisogni reali delle aziende. Accanto al pacchetto completo abbiamo creato anche una versione ridotta accessibile in modo gratuito a tutte le aziende”.