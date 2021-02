La fintech Zen sceglie Sia per nuovi servizi finanziari digitali

La fintech ZEN ha siglato una partnership con SIA, società leader in Europa nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per il lancio di un’innovativa soluzione finanziaria digitale a consumatori e imprese in 32 paesi europei tra cui l’Italia.

ZEN permette di gestire il proprio denaro ed effettuare pagamenti in assoluta tranquillità. Oltre ad un conto corrente multi-valuta associato a carte di pagamento Mastercard, ZEN offre vantaggi esclusivi ai consumatori, tra cui l’opzione moneyback o l'estensione di un anno della garanzia del produttore, e alle imprese come la presa in carico del chargeback e la disponibilità istantanea dei pagamenti sul loro conto a seguito degli acquisti online dei propri clienti. L'offerta di ZEN è disponibile attraverso un servizio online e un’app per dispositivi mobili con una modalità di adesione trasparente. Grazie a costi concorrenziali e all’elevato livello di innovazione e di user experience, questo nuovo strumento digitale è particolarmente indicato per gli acquisti, soprattutto in un settore in forte espansione come l'e-commerce.

ZEN ha scelto SIA come partner tecnologico per la sua nuova piattaforma online di carte di pagamento. Grazie all’accordo, l'infrastruttura digitale di SIA gestirà infatti l'elaborazione delle transazioni effettuate con carte di pagamento fisiche e virtuali emesse da ZEN per pagamenti online e offline in oltre 150 valute.

L'infrastruttura comprende anche un servizio all’avanguardia per la prevenzione e la gestione delle frodi e servizi di tokenizzazione delle carte. Da oggi, quindi, i clienti ZEN potranno aggiungere la propria carta ai loro wallet Apple Pay e Google Pay.

"Con le soluzioni bancarie tradizionali, come imprenditore ho dovuto affrontare molte sfide nella gestione delle mie finanze. Questa esperienza mi ha fatto capire che ci sono diverse persone che come me necessitano di avere una suite completa e digitale per gestire tranquillamente il proprio denaro e gli acquisti online. ZEN si ispira alla cultura dell'Estremo Oriente, dove il concetto di Zen significa avere un senso di sicurezza e di controllo. Il nostro acronimo ZEN - Zero-Effort Non-bank – traduce la volontà di aiutare i clienti a gestire le loro finanze senza alcuna difficoltà. Siamo consapevoli che, per avere successo, le aziende fintech devono portare il loro business a livello internazionale ed è per questo che collaboriamo con fornitori di fiducia come

SIA per creare soluzioni finanziarie avanzate, progettate per soddisfare le esigenze dei consumatori e degli imprenditori in tutta Europa" ha dichiarato il fondatore di ZEN, Dawid Rozek.

"Siamo particolarmente orgogliosi dell’accordo con ZEN che conferma il nostro ruolo di partner tecnologico di riferimento anche per aziende fintech presenti in molti mercati europei, dove stiamo già sostenendo banche e altre istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente lo sviluppo dei pagamenti digitali. Siamo certi che la nostra comprovata competenza nel settore dei sistemi di pagamento e della monetica, insieme alla nostra capacità di guidare l'innovazione, siano una combinazione perfetta per il successo di ZEN" ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.