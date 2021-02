Il workshop annuale del Custer Fabbrica Intelligente

Il 5 febbraio, in diretta streaming dalle 10.30, si terrà l’evento annuale del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI). Sarà l’occasione per fare il punto su tutte le ultime novità in tema di fabbrica intelligente, resiliente e sostenibile, e delle relative tecnologie abilitanti; sulla proposta “Produrre un Paese Resiliente”, rivolta ai decisori politici su come rendere la resilienza industriale una caratteristica sistemica e diffusa in Italia; stilare un bilancio sui risultati 2020 e le principali sfide del Cluster Fabbrica Intelligente nel 2021.

Il Cluster Fabbrica Intelligente è un'associazione riconosciuta dal Ministero della Ricerca scientifica con l’obiettivo di attuare una strategia basata sulla ricerca e l’innovazione per la competitività del manifatturiero italiano. È l'unico tavolo al quale siedono contemporaneamente tutti i portatori di interesse coinvolti nelle sorti dell'industria italiana: aziende, associazioni di impresa, regioni, università ed enti di ricerca, istituzioni.

Il Presidente di CFI è Luca Manuelli (cdo di Ansaldo Energia e ceo di Ansaldo Nucleare) mentre il comitato tecnico scientifico è guidato da Tullio Tolio, ordinario al Politecnico di Milano.