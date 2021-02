Governo: Zingaretti, 'Pd per esecutivo chiaro stampo europeista, importante sì alleati'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe molto importante che tutte le forze dell'alleanza partecipassero convinte a questa nuova alleanza, aperte anche a forze liberali: questo darebbe forza e credibilità al governo agli occhi del mondo". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.

"Lavoriamo per un governo di chiaro stampo europeista, per una rapida approvazione del next generation Eu, per la riforma fiscale, della giustizia, alla promozione di nuove politiche attive per il lavoro e da una legge elettorale nuova".