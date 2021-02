Governo: Zingaretti, 'Pd al traino? Noi non siamo subalterni a nessuno'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Al traino di chi? Il Pd è finalmente una forza unita che sta creando le condizioni per garantire un buon governo, presente in tutto il territorio, che ha ripreso a vincere le elezioni e per molti la certezza di una forza politica seria. Non siamo subalterni a nessuno". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Tg3 a chi gli chiede se i dem siano 'al traino' dei 5 Stelle.

Quanto all'alleanza con M5S e Leu, osserva: "Quello che sta accadendo è che si sta costruendo un campo competitivo e utile all'Italia".