Governo: Zanicchi, 'Meloni unica donna coraggiosa, giusto dare voce al popolo'**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ammiro molto la Meloni, è una donna coerente e molto coraggiosa e a differenza degli altri che iniziano ad inchinarsi e a baciare il c... è rimasta ferma sulla sua posizione. Anche io sono dell'idea che bisogna dare voce al popolo. In questo momento la cosa più naturale sarebbe quella di andare alle elezioni perché altri paesi, come ad esempio il Portogallo, anche con il Coronavirus, sono andati a votare". E' quanto sottolinea all'Adnkronos Iva Zanicchi sulla posizione che dovrebbe avere il centrodestra: appoggiare Draghi o andare alle elezioni.

"Nulla da dire su Draghi -tiene a precisare- Ho una grande stima di lui. E' una figura eccellente e di cui andare fieri. Certamente non avrà vita facile perché non sarà semplice mettere insieme tutta questa 'accozzaglia' -dice scoppiando in una risata- non so come farà, non lo invidio davvero!". Anche se a favore delle elezioni la Zanicchi però chiarisce: "Capisco anche il momento e come dice il nostro presidente della Repubblica 'diamo fiducia a Draghi', io gli auguro davvero di farcela perché lo stimo molto".

(di Alisa Toaff)