Governo: Musumeci, 'Draghi? Mi aspetto governo autorevole per confronto senza pregiudizi' (2)

(Adnkronos) - Per Nello Musumeci "Oggi non servirebbe un governo fragile e debole e per giunta delegittimato dalle forze politiche, guai se fosse così". Il rischio c'è? "Da quello che si sente e si legge, nelle ultime ore, sembrerebbe scontato il disimpegno di alcuni gruppi parlamentari - aggiunge - In casi come questo l'interesse di parte deve sapere cedere il passo ai superiori interessi della nazione".

E alla domanda su qual è il suo giudizio sul governo Conte, Musumeci così risponde all'Adnkronos: "Sarei ingeneroso se non dicessi che la condotta del Presidente Conte nei confronti del Presidente della Regione, sia stata assolutamente rispettosa del ruolo istituzionale e attenta alle nostre sollecitazioni". Ma aggiunge subito dopo: "Non sempre, non per tutto. E credo di non dire una bestemmia quando dico che spesso il premier Conte ha dovuto subire pressioni non solo romane ma anche siciliane, in obbedienza alla legge del tanto peggio tanto meglio".