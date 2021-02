Governo: Cuperlo, 'maggioranza ampia altrimenti al voto entro l'estate'

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Una cosa abbiamo sempre ripetuto, che non avremmo dato vita a governi con i sovranisti, questo significa lavorare per garantire al tentativo di Draghi una maggioranza parlamentare ampia con un'assunzione di responsabilità da parte dell'alleanza che abbiamo coltivato con 5S e Leu". Lo dice Gianni Cuperlo a la Stampa.

"Ripeto, la nostra parte siamo pronti a farla nella chiarezza di una vocazione europeista e di un'ampia maggioranza in Parlamento per la quale siamo impegnati. Se poi questo scenario si rivelasse impossibile la strada più logica diverrebbe quella di un governo a termine per portare il paese al voto entro l'estate. Un esito che non abbiamo voluto né cercato ma che gli eventi potrebbero determinare", sottolinea il dirigente del Pd.