Calcio: Ea Sports rinnova le esclusive di Champions ed Europa League con la Uefa

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Electronic Arts (EA) ha rinnovato la sua licenza esclusiva con la Uefa per i suoi videogiochi Champions League ed Europa League, mantenendo entrambe le competizioni sulla piattaforma Fifa. Uefa ed Ea Sports hanno collaborato per la prima volta nel 2018, vincendo la lotta per la licenza su Konami e sul suo gioco Pro Evolution Soccer (PES). Un nuovo torneo di eChampions League è iniziato a marzo 2019 con una competizione a eliminazione diretta ed è culminato con una finale a Madrid a maggio, il giorno prima della finale di Champions League.

Ea afferma che espanderà la franchigia FifaA con sei giochi per dispositivi mobili, "che vanno dalla simulazione autentica a formati arcade unici che offrono nuovi modi di giocare per tutti". Sta inoltre lanciando Fifa Online 4, una versione per PC free-to-play di Fifa, in 15 nuovi paesi. Ea ha descritto il rinnovo come pluriennale. La Uefa di solito lavora su un ciclo di tre anni per i suoi diritti di licenza e commerciali.

"La nostra visione è creare l'esperienza calcistica più autentica, sociale e connessa portando i nostri giochi su più dispositivi, più paesi e più fan in tutto il mondo", ha affermato DJ Jackson, VP, Ea Sports Brand. Ea Sports verrà lanciato anche sul servizio Stadia di Google per la prima volta il 17 marzo con il titolo Fifa 21. La versione Fifa 21 è stato il gioco più venduto nel Regno Unito nel 2020. In tutto il mondo il gioco ha venduto più di 325 milioni di unità dal lancio. È ora alla sua 28a iterazione.