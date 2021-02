Zingaretti "Non disperdere il patrimonio unitario Pd-M5S-Leu"

ROMA (ITALPRESS) - "Sulla crisi avevamo ragione noi, non era la soluzione per risolvere i problemi. È stata un errore. C'è una certezza in questa vicenda: il Pd ha fatto di tutto per evitare la crisi. Voglio dire agli elettori di essere orgogliosi di un partito che ha messo al centro il Paese". Ad affermarlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Radio Immagina. "Un pilastro della nostra azione sarà quello di non liquidare il patrimonio unitario di questi mesi; l'obiettivo di Italia Viva era distruggere il patrimonio unitario creato con M5s e Leu. Insieme ai contenuti dobbiamo fare di tutto per non buttare a mare questo patrimonio che è importante. Mai più pochi soli e isolati, altrimenti la destra vincerà sempre - ha aggiunto Zingaretti -. Uniti e unitari. Le forze democratiche progressiste si aggreghino. Per questo ci siamo sentiti con Leu e con il Movimento cinque stelle per un confronto, uno scambio di opinioni per dire che vogliamo preservare il patrimonio unitario accumulato". (ITALPRESS). tai/sat/red 03-Feb-21 17:51