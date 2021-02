Trend tecnologici: tutte le novità secondo Engineering

Il Covid-19 è stato uno stress test per tutti i mercati. Ma nello stesso momento ha provocato una vertiginosa accelerazione della Digital Transformation di aziende e organizzazioni. Nel terzo trimestre del 2020 gli investimenti europei nel Cloud hanno sfiorato i 6 miliardi di euro (una cifra tre volte superiore a quella del 2017). Sempre in Europa, oltre 100 milioni di lavoratori sono passati allo Smart Working, e per il 50% di loro era la prima volta. In Italia, 2 aziende su 3 del settore manifatturiero sono convinte che l’Intelligenza Artificiale aprirà, nel 2021, nuove e fondamentali opportunità di business.

Questi numeri da un lato rappresentano una overview su tendenze e macro-trend del momento, dall’altro ci pongono anche domande importanti. Quali sono le tecnologie che dobbiamo mantenere e quali quelle da implementare? Come possiamo combinarle per gestire al meglio il ritmo del cambiamento? Come possiamo immaginare i nuovi spazi per il lavoro? È finita l’epoca delle megalopoli? Una cosa è certa: l’innovazione nasce dove si incontrano business e tecnologia.

“Le tecnologie digitali permettono di prendere decisioni migliori più rapidamente” afferma Paolo Pandozy, CEO di Engineering. “Oggi ci troviamo di fronte a una potenziale “tempesta perfetta”: una crescita esponenziale di opportunità tecnologiche, combinata ad un potenziale gap di competenze disponibili, il tutto all’interno di un contesto di risorse non infinite. Proprio per questo sarà un momento di enormi possibilità per tutti coloro che sapranno adottare le giuste tecnologie ed applicarle al proprio contesto, trasformando quello che per molti in questi ultimi 12 mesi è stato un approccio tattico, in un approccio strategico.”

Engineering pubblica il paper “Where Business meets Technology” sulle sfide e le opportunità che ci aspettano nel 2021: i cambiamenti che attraverseranno l'industria, il Paese, la società, e che, proprio per questo, richiedono soluzioni innovative e trasversali. Andando oltre una visione per silos sia dei mercati che delle tecnologie, è arrivato il momento di creare ecosistemi digitali, in grado di offrire lo spazio dove combinare le capacità tecnologiche e le esigenze di business, per generare nuovi modi di vivere e lavorare.

Da più di 40 anni, Engineering accompagna le aziende nel percorso verso la trasformazione digitale dei processi e dei modelli di business. Un approccio all’innovazione che si basa su quattro pillar: sviluppo e aggiornamento delle competenze, definizione delle strategie nella riprogettazione di processi e servizi, selezione e implementazione con approccio “best fit” delle migliori soluzioni presenti nel mercato, gestione ed evoluzione dei servizi gestiti.

Combinando questi 4 pillar della sua strategia di innovazione, ma soprattutto grazie ai suoi Centri di eccellenza – da quello sul Change Management a quello sul Project Management, da quello sul Data Analytics a quello sull’Automazione - Engineering diventa il luogo dove il business incontra la tecnologia.