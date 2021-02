Tim: da cda ok unanime a criteri selezione lista, Cdp si riserva decisione**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Disco verde all'unanimità dal board di Tim ai criteri di selezione dei candidati da inserire nella lista che intende proporre in vista del rinnovo del 31 marzo prossimo. A riferirlo una nota. Il presidente Salvatore Rossi ha riferito del riscontro al sondaggio preliminare dell’azionariato e dei rappresentanti del mercato, che ha rilevato da parte di Vivendi e dei rappresentanti del mercato supporto all’iniziativa, mentre Cassa Depositi e Prestiti si è riservata in relazione all’esigenza di sottoporre al proprio Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito, spiega la nota.