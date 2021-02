SumUp acquisisce Tiller per rafforzarsi nel settore della ristorazione

SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali, annuncia oggi l'acquisizione di Tiller, uno dei servizi digitali leader in Europa per commercianti e ristoratori. Questa operazione, soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, ribadisce l'impegno a lungo termine di SumUp verso la crescita e lo sviluppo del settore della ristorazione in tutto il mondo. Essendo la vision, il DNA e gli obiettivi di SumUp e Tiller perfettamente in linea e compatibili, le due società potranno lavorare in perfetta sinergia a sostegno dei ristoratori italiani e del resto d’Europa.

L’acquisizione rappresenta, inoltre, il più recente di una serie di accordi strategici conclusi da SumUp con l’intento di rafforzare il proprio portafoglio prodotti con strumenti specifici per i piccoli commercianti: arriva, infatti, dopo l'acquisizione nel 2018 di Debitoor (contabilità e fatturazione), nel 2019 di Shoplo (e-commerce), e nel 2020 di Goodtill (ristorazione e ospitalità).

Dall'inizio della crisi sanitaria sia SumUp che Tiller si sono attivati per offrire strumenti e soluzioni su misura per le piccole imprese, nonché servizi dedicati al settore della ristorazione, con l’intento di garantire la continuità dei business dei commercianti e la fidelizzazione dei loro clienti. Grazie alla tecnologia sviluppata da Tiller, che permette di gestire tutto il processo di vendita dall’ordine alla consegna, fino alle prenotazioni, le aziende del settore della ristorazione hanno potuto adattarsi velocemente alle nuove abitudini dei consumatori e alle normative vigenti durante la pandemia, offrendo un efficiente servizio di checkout e attivando facilmente gli ordini online. Ad aver scelto le numerose funzioni di Tiller sono, fra le altre, realtà eccellenti come Barmare a Milano, La Filetteria Italiana, Atelier De Nerli e ICHI station.

Anche SumUp ha implementato soluzioni e prodotti innovativi per supportare artigiani e commercianti nel fronteggiare le restrizioni imposte dalla crisi sanitaria. L'introduzione dei Pagamenti via Link e degli strumenti di fatturazione, la nuova funzionalità di acquisto digitale tramite il Negozio Online e ancora la possibilità di vendere Buoni Acquisto tramite Google, Facebook e Instagram hanno consentito ai piccoli imprenditori di ricevere pagamenti in tutta sicurezza e proseguire le loro attività commerciali.

In seguito ai provvedimenti adottati a livello nazionale per contrastare l'emergenza sanitaria, i ristoratori italiani hanno dovuto reinventarsi, adottare formule di delivery e take away o cercare nuovi metodi originali per mantenere il rapporto con i clienti e assicurare la continuità del proprio business. In questo contesto l'acquisizione di Tiller, attore principale in Italia, Francia e Spagna, è di grande valore e posiziona SumUp come una delle realtà leader nella digitalizzazione dei ristoratori e commercianti in Europa: la fintech avrà a disposizione ancora più soluzioni innovative per sostenere un comparto strategico per tutto il Paese come quello della ristorazione, bisognoso di semplificare i propri processi per rendere il più sostenibile possibile il business.

Maximilian Stella, Vice Presidente New Ventures di SumUp, commenta: “A fronte di una collaborazione attiva sin dal 2015, abbiamo osservato in questi anni l'eccezionale percorso di Tiller e la sua straordinaria tecnologia. Tiller è già ben consolidato nei principali mercati in cui SumUp è presente quali Italia, Francia e Spagna. Siamo sicuri che insieme saremo in grado di offrire soluzioni sempre più efficaci ai commercianti nel settore della ristorazione e dell'ospitalità, trainanti per l’economia italiana, e di crescere ulteriormente in nuovi mercati”.

Dimitri Farber, fondatore di Tiller, aggiunge: "La mission di Tiller è sempre stata quella di supportare commercianti e ristoratori nella loro vita quotidiana e nella digitalizzazione del punto vendita. Il 2020 ha manifestato ulteriormente questa esigenza in tutta Europa. Insieme a SumUp, Tiller potrà rafforzare la propria azione rivolgendosi a ogni tipo di commerciante in tutto il mondo. L’operazione rientra nella visione condivisa sin dal principio di questa partnership, ma anche nell’ambito dei valori comuni parte nella cultura aziendale. Quest'ultimo fattore è essenziale per Tiller avendo determinato, sin dalla sua fondazione, il successo e la produttività dei nostri team che ne sono ambasciatori e garanti".