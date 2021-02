Scrittori: Matzneff indagato per stupro si difende con libro clandestino, 'Ho pensato al suicidio'

Parigi, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore francese Gabriel Matzneff, indagato dalla Procura di Parigi per stupro di minori di 15 anni, si appresta a pubblicare un libro per replicare alle accuse di violenza sessuale e plagio contenute nel romanzo autobiografico "Il consenso" di Vanessa Springora (uscito in Francia all'inizio del gennaio 2020 da Grasset e tradotto in una decina di lingue, tra cui in italiano da La nave di Teseo), che ha svelato al grande pubblico le sue inclinazioni pedofile e il suo libertinaggio sessuale con bambini e adolescenti di entrambi i sessi.

Matzneff non ha avrebbe trovato un editore disposto a stampare il suo libro in cui si difende dalle accuse di violenza sessuale e così avrebbe deciso di autopubblicarlo a sue spese, per poi venderlo tramite una lista di amici e conoscenti fidati. Secondo la stampa francese, lo scrittore francese 84enne avrebbe accompagnato la lettera con cui mette in vendita in maniera clandestina il libro con un messaggio in cui precisa che si tratterebbe del suo "canto del cigno". Matzneff avrebbe messo in vendita dieci copie in edizione di lusso a 650 euro ciascuna e 190 copie a 100 euro l'una, per un fatturato di 25.500 euro.

Gabriel Matzneff scrive nella lettera: "La caccia all'uomo di cui sono vittima dagli ultimi giorni di dicembre 2019 è un abominio. Una condanna a morte sociale pronunciata da colei che mi ha ispirato il personaggio di Allegra. Sono stato giustiziato dalla comunità letteraria, dai media, dalle sette puritane, dal ministro della Cultura e da questa sporcizia chiamata social network". Matzneff spiega anche di aver resistito alla tentazione del suicidio, preferendo "una ragione superiore" per vivere. "Ostracizzato dalla società francese, non volevo, non potevo sparire prima di aver sussurrato qualche parola all'orecchio di Vanessa".