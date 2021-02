Scrittori: è morto Federico Roncoroni, celebre autore tra manuali scolastici e saggistica

Como, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore, linguista e saggista Federico Roncoroni, autore di "Grammatica essenziale della lingua italiana" (Mondadori), tra i testi più adottati in assoluto nelle scuole italiane, amico e collaboratore di Piero Chiara e studioso di Gabriele d'Annunzio, è morto domenica scorsa a Como all'età di 76 anni. Il funerale si è svolto a Como, in forma strettamente privata, oggi 3 febbraio. Per volontà dello stesso Federico Roncoroni, come ha detto la famiglia all'ADNKRONOS, la notizia della sua scomparsa è stata diffusa a esequie concluse. Era nato a Como il 2 ottobre 1944 ed aveva vissuto a lungo negli Usa, per poi far ritorno nella città lombarda.

Alla sua firma si deve anche il celeberrimo "Testo e contesto. Guida all’analisi delle opere degli autori nel loro tempo" (Mondadori) su cui si sono formate più generazioni. Alla sua vita di "professore a distanza prestato ai libri" -secondo una sua stessa locuzione- Roncoroni era arrivato dopo vent'anni di insegnamento (e tutt'oggi schiere di studenti lo ricordano come un docente straordinario).

Stretto collaboratore e amico di Piero Chiara, Roncoroni di tanto in tanto concedeva ai suoi lettori qualche rarità, qualche chicca tratta dalle carte private dello scrittore di Luino che lo lasciò erede del suo patrimonio letterario. Nel volume "In Viaggio", edito da Aragno, opera cui Roncoroni tenne molto, sono raccolti, con la sua amorosa curatela, testi sparsi di Chiara. Alla collaborazione con Chiara, ancora, si devono una traduzione del "Satyricon" di Petronio e una minuziosa e acuta "Vita di Gabriele d’Annunzio" che riscontrò un grande successo. A proposito di d'Annunzio, sono da ricordare le curatele di volumi preziosi ("Il piacere", "Alcyone", "Solus ad solam" e le "Lettere d'amore a Barbara Leoni"); non sono da meno l'edizione di un epistolario inedito di Carlo Emilio Gadda, la raccolta di poesie "Nella deriva del tempo" (ES Edizioni 2007), tradotte anche in spagnolo, e il "Manuale di scrittura non creativa", pubblicato nel 2010 nella Bur Rizzoli.